Zarif'ten ABD kongre üyelerinin İran mektubuna tepki

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'li Demokrat ve Cumhuriyetçi 140 Kongre üyesinin Joe Biden yönetimine gönderdiği İran konulu mektuba sert bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) üç Avrupa ülkesi ve diğer üç ülke ile İran arasında sağlanmıştır. JCPOA'daki C harfi COMPREHENSIVE (KAPSAMLI) kelimesini temsil eder.

Bu anlaşma sadece İran tarafından uygulandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa jest yapmak yerine, asla yerine getirmedikleri taahhütlerini uygulamalı."

Paylaşımında 'yükümlülük', 'eylem', 'toplantı' hashtagını da kullanan Zarif, İran'ın herhangi bir düşmanca eyleme yanıt vereceğini bildirdi.

ABD'de 140 Kongre üyesi, Joe Biden yönetiminden, İran ile 'terörle mücadele' ve 'balistik füze' konularının da dahil edildiği 'kapsamlı bir anlaşmaya' varmasını istemişti.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.