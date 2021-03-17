Haşdi Şabi IŞİD'in Salahaddin'e sızmasını önledi

Al Maluma haber ajansında yer alan bilgiye göre, terör örgütü IŞİD’in Salahaddin vilayetinin doğusundaki ‘Barbar’ ve ‘Zaklabanah’ bölgelerine sızmaya çalıştığı öğrenildi.

IŞİD’in bu bölgelere sızma çabası Irak Haşdi Şabi güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldı.

Irak Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul dün yaptığı bir açıklamada Irak güçlerinin IŞİD’in Diyala vilayetindeki mevzilerinde teröre karşı düzenlediği operasyonda birçok teröristin etkisiz hale geldiğini duyurmuştu.