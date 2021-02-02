Diyala'da Haşdi Şabi'ye pusu: 5 şehit

Irak medyasına göre, Diyala vilayetinde IŞİD'li teröristler tarafından kurulan pusu sonucu 5 Haşdi Şabir üyesinin şehit olduğu bildirildi.

Haşdi Şabi güçlerinden yapılan açıklamada, "Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetindeki Nefthane bölgesinde terör örgütü IŞİD'in kurduğu pusuya düşen 5 Haşdi Şabi üyesi şehit düştü." ifadesine yer verildi.

IŞİD'li teröristlerden ölen ya da yaralanan olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.