Irak IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon başlattı

Arap basınına göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Bağdat ve Enbar'ın batısı ile Salahaddin-Enbar vilayeti arasındaki bölgeler olmak üzere 3 noktada başlatılan operasyona, Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye bağlı birliklerin katıldığı, Irak Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in söz konusu bölgelerdeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.