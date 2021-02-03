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3 Şub 2021 13:00

Haşdi Şabi'den Diyala'da IŞİD karşıtı operasyon

Haşdi Şabi'den Diyala'da IŞİD karşıtı operasyon

Irak Haşdi Şabi güçleri bugün ülkenin doğusunda bulunan Diyala vilayetindeki Nefthane bölgesinde terör örgütü IŞİD’in kalıntılarına karşı operasyon düzenlendi.

Bağdat Al-Youm’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri bugün ülkenin doğusunda bulunan Diyala vilayetindeki Nefthane bölgesinde terör örgütü IŞİD’in kalıntılarına karşı operasyon düzenlendi.

Irak güvenlik yetkilileri bu operasyonun Diyala vilayetindeki Nefthane bölgesini terör örgütü IŞİD’den temizlemek amacıyla yapıldığını duyurdu.

Dün Haşdi Şabi güçlerinden yapılan açıklamada, Diyala vilayetindeki Nefthane bölgesinde terör örgütü IŞİD'in kurduğu pusuya düşen 5 Haşdi Şabi üyesinin şehit düştüğünü bildirilmişti.

News Code 1892283

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