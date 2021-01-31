Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in saldırısını önledi

Bağdat Al-Youm’un haberine göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak’ın Babil vilayetinin kuzeyindeki bir bölgeye saldırı düzenlemeye çalıştığı öğrenildi.

IŞİD üyelerinin bu bölgeye saldırı çabaları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.