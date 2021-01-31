  1. Dünya
  2. Ortadoğu
31 Oca 2021 11:15

Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in saldırısını önledi

Haşdi Şabi güçleri IŞİD'in saldırısını önledi

Haşdi Şabi güçleri, terör örgütü IŞİD kalıntılarının Babil vilayetinin kuzeyindeki bir bölgeye saldırı çabalarını başarısız koydu.

Bağdat Al-Youm’un haberine göre, terör örgütü IŞİD üyelerinin Irak’ın Babil vilayetinin kuzeyindeki bir bölgeye saldırı düzenlemeye çalıştığı öğrenildi.

IŞİD üyelerinin bu bölgeye saldırı çabaları Haşdi Şabi güçlerinin müdahalesiyle başarısız kaldı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1892208

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler