Haşdi Şabi IŞİD'in Kerkük'e saldırısını geri püskürttü

Irak Haşdi Şabi güçleri dün gece terör örgütü IŞİD’in ülkenin kuzeyinde bulunan Kerkük vilayetindeki kontrol noktasına saldırısını püskürttü.

Haşdi Şabi 16.Tugay Komutanı el-Beşiri tarafından yayınlanan bir bildiride, “Terör örgütü IŞİD kalıntılarından bir grup, Kerkük vilayetinin güneybatısındaki Beşir köyünde Haşdi Şabi 16.Tugayın mevzilerine saldırısı Haşdi Şabi güçleri tarafından püskürtüldü” açıklandı.

El-Beşiri, operasyonda bir kişinin hayatını kaybederken üç kişinin yaralandığını durudu.