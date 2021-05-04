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4 May 2021 10:20

Haşdi Şabi IŞİD'in Kerkük'e saldırısını geri püskürttü

Haşdi Şabi IŞİD'in Kerkük'e saldırısını geri püskürttü

Irak Haşdi Şabi güçleri dün gece terör örgütü IŞİD’in ülkenin kuzeyinde bulunan Kerkük vilayetindeki kontrol noktasına saldırısını püskürttü.

Irak Haşdi Şabi güçleri dün gece terör örgütü IŞİD’in ülkenin kuzeyinde bulunan Kerkük vilayetindeki kontrol noktasına saldırısını püskürttü.

Haşdi Şabi 16.Tugay Komutanı el-Beşiri tarafından yayınlanan bir bildiride, “Terör örgütü IŞİD kalıntılarından bir grup, Kerkük vilayetinin güneybatısındaki Beşir köyünde Haşdi Şabi 16.Tugayın mevzilerine saldırısı Haşdi Şabi güçleri tarafından püskürtüldü” açıklandı.

El-Beşiri, operasyonda bir kişinin hayatını kaybederken üç kişinin yaralandığını durudu.

News Code 1894121
https://tr.mehrnews.com/news/1894121/

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