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2 May 2021 13:36

Haşdi Şabi'den Salahaddin'de IŞİD'e karşı operasyon

Haşdi Şabi'den Salahaddin'de IŞİD'e karşı operasyon

Irak Haşdi Şabi güçleri yeni düzenlediği bir operasyonda terör örgütü IŞİD’in Salahaaddin vilayetinin doğusundaki mevzilerini hedef aldı.

 Bağdat Al-Youm'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı yerlerindeki teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Haşdi Şabi güçlerinin yeni düzenlediği bir operasyonda terör örgütü IŞİD’in Salahaaddin vilayetinin doğusundaki mevzilerini hedef aldı.

Irak güvenlik kaynakları bu operasyonun IŞİD’ın Salahaddin’deki kalıntılarını etkisiz hale getirmek için düzenlendiğini duyurdu.

Terör örgütü IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

News Code 1894091
https://tr.mehrnews.com/news/1894091/

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