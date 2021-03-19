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19 Mar 2021 19:53

Zarif: İstanbul'da yapıcı görüşmemiz oldu

Zarif: İstanbul'da yapıcı görüşmemiz oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İstanbul ziyaretine ilişkin attığı bir tweette

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İstanbul ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Türkiye Dışişleri Bakanı olan kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul’a verimli bir ziyatim oldu” dedi.

Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Bu ziyaret kapsamında geçmişte olduğu gibi ikili ve bölgesel meselelerde verimli ve yapıcı görüşmemiz oldu”

Bu ziyaretin nihai amacının İran ile Türkiye arasındaki 400 yıllık barış deneyimini bölgeye uygulamak için olduğunu belirten Zarif, “Birlikte her şey mümkündür” yazdı.

News Code 1893233

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