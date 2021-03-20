Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif ve Çavuşoğlu İstanbul'da görüştü

Dün resmi temaslarda bulunmak üzere İstanbul’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

İran-Türkiye ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, taraflar bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Trumpizm virüsü Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilemiş

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

“ABD’nin yaptırım politikasının devam etmesi, terörizmle dostluk ve Biden’in Rusya Devlet Başkanı’na hakareti Trumpizm virüsünün Beyaz Saray'ı ciddi şekilde etkilediğini gösteriyor.

Biden aynı Trump’tır! ABD’nin 37.başkanı Richard Nixon anısında “Bugün Amerikan medeniyeti tedavi edilemez ve ölümcül bir hastalıktan muzdariptir” diye yazmıştır.”

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 620 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 649'a vaka sayısının da 1 milyon 786 bin 265'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 879'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 528 bin 694'e ulaştığı bilgisini verdi.