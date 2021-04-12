Şemhani: İran, Irak'ta tırmanan terörden endişeli

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, bugün üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Muhammed Celal el-Araci ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Bölgedeki istikrarsızlığın nedenlerini açıklayan Şemhani, ABD'yi güvensizliğin ve terörizmin en büyük nedeni olarak nitelendirerek, "Irak parlamentosunun ABD birliklerinin Irak'tan çekilmesine ilişkin yasasının uygulanmasının hızlandırılması, istikrar süreçlerini güçlendirecek" dedi.

Şemhani, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı unsurların Irak'ta yeniden faaliyete geçmesinden endişe duyduğunu dile getirerek, "ABD'lilerin Irak'taki varlığını sürdürmek için IŞİD üyelerinin desteğiyle güvensizlik yaratmaya çalıştığına dair güvenilir bilgiler var" ifadesini kullandı.

Teröristlerin ve devrim karşıtı unsurların Irak’ın kuzeyindeki güvenlik karşıtı hareketlerine atıfta bulunan Şemhani, Tahran ve Bağdat’ın bu grupların kötülüklerine son vermek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı da IŞİD terör örgütünün ABD ile bağlantılı olduğunu belirterek, “Terörist grupları iyi ve kötü olarak ayırmak ve terörizmle mücadelede çifte standart uygulamak, bu teröristlerin suç eylemlerindeki rolünü güçlendirmekten başka bir sonucu olmayacaktır” dedi.

El-Araci, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’in resmi daveti üzerine üst düzey bir heyetin eşliğinde bugün Tahran'a geldi.