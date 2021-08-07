Yabancı birliklerin Irak'tan çekilmesi bölge güvenliğinde büyük bir adımdır

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani bugün Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad ile bir araya geldi.

Şemhani görüşmede, Irak'ta güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünden dolayı Haşdi Şabi’yi takdir ederek, bu popüler kurumu İslami Direniş'in büyük komutanları Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis’in değerli ve kalıcı bir ‘mirası’ olarak nitelendirdi.

Irak’ta Haşdi Şabi’nin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şemhani, “Irak halkının, hükümetinin ve silahlı kuvvetlerinin birlik ve beraberliği bu ülkede kalıcı güvenlik sağlayacaktır” dedi.

Şemhani, Irak Ulusal Meclisi'nin yabancı birliklerin ülkeden çekilmesine ilişkin kararına atıfta bulunarak, “Bu kararın doğru ve eksiksiz olarak uygulanmasını hızlandırmak, Irak'ta güvenliği ve hatta siyasi gerilimleri önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra, bölgede daha fazla istikrar ve güvenlik sağlamak yolunda büyük adımdır” ifadelerinde bulundu.

Haşdi Şabi Başkanı Falih El Feyyad da, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarılı bir şekilde yapılmasını tebrik ederek, İran'daki siyasi ve güvenlik istikrarını, bölgede kalıcı güvenliğin devamında etkili olarak nitelendirdi.