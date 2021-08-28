İranlı yetkiliden Bennett ve Biden'in Tahran'a karşı tehditlerine tepki

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bennett ve Biden arasındaki ilk görüşme ve İran'a karşı ‘diğer seçeneklerin’ kullanılmasının vurgulanması, başka bir ülke için yasadışı bir tehdit olurken İran İslam Cumhuriyeti'nin ‘mevcut seçeneklere’ karşılıklı yanıt verme hakkını kanıtlıyor.”

Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını ileri sürmüştü.