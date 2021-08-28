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28 Ağu 2021 13:40

İranlı yetkiliden Bennett ve Biden'in Tahran'a karşı tehditlerine tepki

İranlı yetkiliden Bennett ve Biden'in Tahran'a karşı tehditlerine tepki

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ve Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Benet’in görüşmesine tepki gösterdi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bennett ve Biden arasındaki ilk görüşme ve İran'a karşı ‘diğer seçeneklerin’ kullanılmasının vurgulanması, başka bir ülke için yasadışı bir tehdit olurken İran İslam Cumhuriyeti'nin ‘mevcut seçeneklere’ karşılıklı yanıt verme hakkını kanıtlıyor.”

Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran ile nükleer görüşmeler konusunda diplomaside başarı sağlanamazsa başka seçeneklere yönelmeye hazır olduklarını ileri sürmüştü.

News Code 1896806
https://tr.mehrnews.com/news/1896806/

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