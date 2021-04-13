Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Natanz Nükleer Tesisi'ndeki olaya tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen olaya tepki göstererek, “Natanz Nükleer Tesisi, daha gelişmiş makinelerle eskisinden daha güçlü hale getirilecek. Bizim müzakerede zayıf hareket ettiğimizi düşünürlerse bunu bilmelidir ki bu alçak eylem müzakeredeki konumumuzu güçlendirecektir. Şimdiye kadar birinci nesil makinelerle donatılan nükleer tesisleriyle karşı karşıya olan müzakere tarafları bundan sonra artık Natanz Nükleer Tesisi’nin gelişmiş sanrifüjlerle daha fazla zenginleştirme kapasitesine sahip olacağını bilmelidir” dedi.

Bakan Zarif sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımız ve seçkinlerimiz Siyonist Rejim’in tasarladığı çirkin tuzağa düşmemelidir. Siyonist Rejim zalimce yaptırımların kaldırması yönündeki başarılardan dolayı İran halkından intikam almak istiyor. Ancak biz bu eylemlerin intikamını bizzat kendilerinden alacağız.”

Natanz'daki olay insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Hatipzade, Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen olaya dair şu açıklamalarda bulundu:

"Natanz'da talihsiz bir olay yaşandı. Siyonist Rejim daha önce böyle bir olaydan defalarca bahsetmişti ve şu anda söz konusu olayın arkasında o rejimin olduğu söyleniyor. Elbette ki, kimsenin yaralanmaması veya çevrenin zarar görmemesinden seviniyorum ama bu insanlığa karşı işlenmiş bir cinayettir. Bu olay insani bir felakete yol açabilecek bir terör eylemidir.

Bu eylemden amaç İran'ın gücünü zayıflatmaksa bunun gerçekleştiğini sanmıyorum. Sadece IR1 santrifüjleri etkilendi. Siyonist Rejim bu eylemle gösterdiği sabırdan dolayı İran halkından intikam almaya çalıştı. Misilleme olarak İran zamanında Siyonist Rejim’den intikam alacaktır.

Natanz'daki olay ülkenin nükleer endüstrisini geriye götüremez, çünkü bu endüstri ülkede yerli ve milli teknoloji haline gelmiştir."

Natanz Nükleer Tesisi'nde uranyum zenginleştirme işlemi sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, bugün düzenlenen Ulusal Kuantum Teknolojileri Araştırma Merkezini'nin açılış töreni sırasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Salihi dün İsfahan’daki Natanz Nükleer Tesisi'nde yaşanan olaya ilişkin, “Bu olayla uranyum zenginleştirme sürecinde herhangi bir aksatma yaşanmadı ve bu tesinin acil elektriği bağlanmıştır” dedi.

Natanz Nükleer Tesisi’nde uranyum zenginleştirme işleminin sürdüğünü belirten Salihi, “Hasar gören santrifüjler önümüzdeki birkaç gün içinde daha güçlü santrifüjlerle değiştirilecek” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı, Güney Kore Başbakanı ile görüştü

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun ile görüştü.

Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'a ait döviz rezervleri meselesine ilişkin Galibaf, Seul hükümetinden bu konuda ivedi adımlar atmasını istedi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 274 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 23 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 764'e vaka sayısının da 2 milyon 93 bin 452'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 440'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 720 bin 84'e ulaştığı bilgisini verdi.