Şemhani ile Suudi yetkililer arasında bir görüşme olmadı

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinden bilgili bir kaynağın Nour News’a yaptığı açıklamada, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Suudi Arabistan yetkililer arasında herhangi bir görüşme yapılmadığı ve bu konuda bir plan olmadığını belirtildi.

Son iki günde kaynağına değinmeden İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin Bağdat’ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Danışmanı Adil el-Cubeyr ile görüştüğüne dair bazı haberler yayınlanmıştı.