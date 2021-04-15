Çin'den Natanz Nükleer Tesisi saldırısına kınama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, İran’ın Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Sözcü, nükleer tesislere saldırmanın çok ciddi bir eylem olduğunu ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

İran Atom Enerjisi Örgütü (İAEÖ), 11 Nisan’da İran’ın Natanz nükleer tesislerinin güç sisteminde “kaza” meydana geldiğini açıkladı. İAEÖ Başkanı Ali Ekber Salihi, söz konusu eylemi “nükleer terörizm” olarak kınadı.

Zhao Lijian, İran nükleer sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediklerini yineledi.

Mevcut durumda İran nükleer sorununun kritik bir noktada bulunduğunu dile getiren Zhao Lijian, İran nükleer anlaşmasının bir an önce tekrar rayına oturtulması ve tüm tarafların meşru hak ve menfaatlerinin temin edilmesi gerektiğini ve bunun için uygun bir atmosfer ve gerekli koşulların yaratılmasını ümit ettiklerini belirtti.

Kaynak: CRI Türkçe