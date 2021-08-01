İran'dan nükleer teknolojide yeni adım

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) göre, Ali Ekber Salihi, İran'ın bilim insanlarının buluşma yeri olan bu araştırma-üretim projesinin açılış töreninde, proje bütçesinin Hondab Ağır Su Nükleer Kompleksi'nin gelirinden ayrılmasına atıfta bulunarak, önümüzdeki 3 ila 4 yılda bu alandaki diğer önemli ürünlerin seri üretimine geçeceğini ümit etti.

Salihi, Hondab Nükleer Kompleksi'nin, şefkatli, halis ve isimsiz yetkililerini, uzmanlarını ve çalışanlarını takdir ederken, bu siteyi katma değerli bir proje olarak örnek gösterdi ve "Bu büyük bilimsel, araştırma ve üretim projesidir. İran'ın nükleer enerjisini ve nükleer teknoloji ile iç içe olan sağlık sektörünü de içerir.'' dedi.