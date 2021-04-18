UAEA, İran'ın uranyumda yüzde 60 saflığa ulaştığını doğruladı

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Garipabadi, “UAEA İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükselttiğini doğruladı” dedi.

Garipabadi, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir raporda İran'ın Netenz tesisinde uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'a yükselttiği doğrulandı.” ifadesini kullandı.

İran Natanz Nükleer Tesisine yönelik düzenlenen sabotaj saldırısının ardından uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkaracağını açıklamıştı.

Daha önce İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ülkenin yeni nükleer adımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Saatte 9 gram yüzde 60 oranında zenginleştirişmiş uranyum üretiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 uranyum da üretilecek” demişti.