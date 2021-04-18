İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Galibaf, İran’ın attığı son nükleer adıma ilişkin, "Uranyum zenginleşme işleminde elde edilen kazanımlar İran'ın nükleer endüstrisinin yerli ve milli olduğunu düşmanlarımıza kanıtladı. İran milletinin bilimsel ilerleme konusundaki kararlılığına karşı yapılan herhangi bir kötü eylem ve baskı tamamen başarısız kalacaktır ve nükleer endüstrinin gelişimini kimse engelleyemez." dedi.

Galibaf, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmesi düşmanın müzakere sürecinde ülkenin üstünlüğünü zayıflatma planına da güçlü bir yanıttı. Meclisin çıkardığı Stratejik Eylem Yasası'nın uygulanmasıyla, nükleer endüstrinin kilitleri kırıldı ve İran’ın nükleer müzakere heyetine yaptırımların tamamen kaldırılması hedefine ulaşması için güç sağladı. Düşman Natanz tesisinde sabotaj eylemiyle İran'ın müzakere konumunu zayıflatmaya ve İran halkının elini boşaltmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Nükleer tesislerin koruma düzeyinin artırılması gerektiğine vurgu yapan Galibaf, “Natanz tesisine yönelik düzenlenen terör saldırısına yanıt vermek bir zorunluluktur ve uygun zamanda yapılacaktır.” diye konuştu.

İran Atom Enerjisi Örgütü (İAEÖ), 11 Nisan’da İran’ın Natanz nükleer tesislerinin güç sisteminde “kaza” meydana geldiğini açıkladı. İAEÖ Başkanı Ali Ekber Salihi, söz konusu eylemi “nükleer terörizm” olarak kınadı.