Endonezya’ya ait kayıp denizaltıyla ilgili yeni gelişme

Sputnik'te yer alan habere göre, Endonezya’da geçtiğimiz 21 Nisan’da Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısı ile tatbikat sırasında iletişimin kopmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı.

Denizaltının battığının kesinleştiği açıklandı. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yudo Margono, yürütülen çalışmalarda KRI Nanggala-402 denizaltısının enkazına ait parçalara ulaşıldığını duyurdu.

850 metre derinlikte bulunan ve denizaltıya ait olduğuna inanılan parçalar sergilenirken, 1 şişe gres yağı, torpil ateşleyici ve metal boru parçası gösterildi. Margano, KRI Nanggala-402 denizaltısında daha önce görevde bulunan kişilerin enkazın bir kısmının denizaltına ait olduğunu doğruladığını, gres şişesinin mürettebatın denizaltının periskopunu yağlamak için kullandığı şişe ile eşleştiğini dile getirdi. Margano ayrıca denizaltıda herhangi bir patlamanın gerçekleştiğini düşünmediklerini belirtirken, mürettebatın durumunun ise belirsiz olduğunu kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına Singapur ve Malezya’nın yanı sıra ABD’ye ait P-8 Poseidon keşif uçağı da katılıyor.

Daha önce yapılan açıklamada denizaltıdaki oksijen stokunun dün gece tükendiği, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

Rusya, ABD, Almanya, Fransa, Hindistan ve Türkiye kaybolan denizaltının arama çalışmalarına yardım etme önerisinde bulunmuştu.