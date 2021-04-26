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26 Nis 2021 17:51

İran'dan Endonezya'daki denizaltı kazası için taziye mesajı

İran'dan Endonezya'daki denizaltı kazası için taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Endonezya’nın Bali adası açıklarında Çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan denizaltının batmasının ardından bu ülkenin halkı ve hükümeti için başsağlığı dileğinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade,  Endonezya’nın Bali adası açıklarında Çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan denizaltının batmasının ardından bu ülkenin halkı ve hükümeti için başsağlığı dileğinde bulundu. 

Endonezya'nın Bali adası açıklarında 21 Nisan Çarşamba günü kaybolan  “KRI Nanggala 402” isimli  denizaltının battığı ve içindeki 53 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

1977'de Alman Howaldtswerke-Deutsche Werft isimli gemi inşa şirketi tarafından inşa edilen denizaltı, 1981 yılından bu yana Endonezya donanmasında yer alıyordu. 

News Code 1893977
https://tr.mehrnews.com/news/1893977/

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