  1. Dünya
  2. Asya
1 May 2021 10:35

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında, 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 10.27'de 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısında bulunmadı.

AA

News Code 1894062
https://tr.mehrnews.com/news/1894062/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler