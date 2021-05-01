İran'da Kur’an-ı Kerim’in sanal fuarı düzenleniyor

Kur'an-ı Kerim'in ilk uluslararası sanal fuarının açılış töreni bugün 1 Mayıs Cumartesi sabahı İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi’nin katılımıyla düzelendi.
Serginin açılış töreninin yapılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim’in ilk uluslararası sanal fuarı www.iqfa.ir web sitesi üzerinden faaliyete geçti.
İran, uzun yıllardır mübarek Ramazan ayı boyunca Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı düzenleniyordu. Bu sene ise Koronavirüs nedeniyle fuarın sanal alanda düzenlenmesine karar verildi.
Sergi, 1 - 10 Mayıs (18-27 Ramazan) tarihleri arasında 10 gün boyunca düzenlenecektir.
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