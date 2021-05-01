  1. Kültür
1 May 2021 19:44

İran'da Kur’an-ı Kerim’in sanal fuarı düzenleniyor

İran'da Kur’an-ı Kerim’in sanal fuarı düzenleniyor

Kur'an-ı Kerim'in ilk sanal fuarı bugün yeral saatle 11:00’de İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı’nın katılmıyla faaliyete başladı.

Kur'an-ı Kerim'in ilk uluslararası sanal fuarının açılış töreni bugün 1 Mayıs Cumartesi sabahı İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Seyyid Abbas Salihi’nin katılımıyla düzelendi.

Serginin açılış töreninin yapılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim’in ilk uluslararası sanal  fuarı www.iqfa.ir web sitesi üzerinden faaliyete geçti.

İran, uzun yıllardır mübarek Ramazan ayı boyunca Uluslararası Kur'an-ı Kerim Fuarı düzenleniyordu. Bu sene ise Koronavirüs nedeniyle fuarın sanal alanda düzenlenmesine karar verildi.

Sergi, 1 - 10 Mayıs (18-27 Ramazan) tarihleri ​​arasında 10 gün boyunca düzenlenecektir.

News Code 1894079
https://tr.mehrnews.com/news/1894079/

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