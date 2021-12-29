Lübnan'dan Siyonist Rejim'in Lazkiye Limanı'na yönelik saldırısına kınama

Lübnan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada Siyonist Rejim’in Suriye’nin batısındaki Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısını şiddetle kınadı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu, Siyonist Rejim’in son bir ay içinde Suriye'deki ikinci askeri saldırısı ve Tel Aviv'in gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Hazım Kasım da Siyonist Rejim’in dün Suriye’nin batısındaki Lazkiye Limanı'na düzenlediği hava saldırısını kınayarak bunun barbarca bir eylem olduğunu söylemişti.

Siyonist düşmanın Suriye'ye yönelik cinayetlerinin ve saldırılarının devamını sadece direnişin engelleyebileceğini belirten Hazım Kasım, “Bu saldırı düşmanın İslam ümmetine saldırılarının devamı doğrultusunda ve işgalci güçlerin bu ümmetin kaynaklarına ve topraklarına karşı yağmacı davranışlarını gösteriyor” demişti.