Yemen'den Suudi Arabistan'a İHA'lı ve füzeli operasyon

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Suudi Arabistan’ın güneyindeki Melik Halid hava üssü ve Necran havaalanına İHA’lı ve füzeli operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Yahya Seri, Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin iki adet "Kasıf- K2" tipi İHA ve iki adet Bedr tipi balistik füzeyle Suudi Arabistan’daki askeri hedeflere karşı ortak operasyon düzenlediğini bildirdi.

Bu operasyonda Melik Halid hava üssü ve Necran havaalanındaki askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğu açıklandı.

Seri, bu operasyonun Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerinin Yemen’e yönelik saldırılarına ve kuşatmalarına devam etmesine karşı düzenlendiğini açıkladı.