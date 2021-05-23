İran: UAEA'ya verilen süre sona erdi

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, gündemi değerlendirdi.

Galibaf, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında sağlanan geçici anlaşmaya ilişkin, UAEA'ya verilen 3 aylık sürenin sonra erdiğini ve Ajans'ın İran Atom Enerjisi Kurumu'nun kamera görüntülerine erişme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Galibaf, "Meclisin çıkardığı 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' yasasının uygulanması konusunda çok kararlıyız." dedi.

Filistin ve Gazze’deki gelişmelere de değinen Galibaf, “Direnişin zaferi, İslam ümmetinin birlik, dayanışma ve dini değerlere dayanıp halka güvenerek adım atması durumunda tüm teçhizatı ile işgalci Siyonist Rejim'e karşı kazanabileceğini gösterdi” diye konuştu.

Gazze'de direniş gruplarının Siyonist Rejim'e karşı elde ettiği zaferden dolayı Filistin'i tebrik eden Galibaf, “Gazze halkı tam bir kuşatma altındaydı ancak bütün sorunlara rağmen Siyonist Rejim'i yenmeyi başardı” ifadesini kullandı.

Galibaf sözlerine “1960’lı yıllarda Arap ülkeleri Siyonist Rejim’e beş gün direnemedi ama bugün Gazze halkı bu rejime 10 günden fazla direnerek zafere kavuştu.” ifadesini ekledi.