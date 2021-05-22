İran'dan Filistin direnişinin zaferi için tebrik mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Siyonist Rejim’in barrbarca saldırıları karşısındaki direnişinden dolayı Filistin halkını özellikle Gazze halkını takdir ederken direnişin Filistin davası ve kutsal değerlerini savunmadaki zaferini tebrik etti.

Filistin halkının mücadelelerine verilen desteklerin yinelendiği bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli Filistin bölgeleri arasındaki dayanışma ve ilişkilerin canlanması, bölgede ve dünyada Filistin meselesinin yeniden gündeme gelmesi, Filistin direnişine büyük halk desteği, işgalci Siyonizm skandalı ve tüm Filistinliler ile İslam dünyasının bağlantı noktası olan Kudüs'ün yeniden ortaya konulması son gelişmelerin nimetlerindendir. Filistin halkının direnişi, bazı Arap ülkelerinin utanç verici normalleşme sürecinin başarısızlığını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle bu ülkelerin, Filistin halkının direnişine saygı göstererek seçtikleri yanlış yoldan dönmeleri ve politikalarını yeniden gözden geçirmeleri bekleniyor."

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Siyonist Rejim'in sivil yerleşim alanlarına saldırıları ve savunmasız Filistin halkını öldürme yönündeki cinayetlerine değinerek, rejim liderlerinin savaş suçlusu olarak yargılanması ve çocuk katili İsrail rejiminin eylemlerinin soykırım ve insanlığa karşı cinayet olarak tanımlanması çağrısında bulundu