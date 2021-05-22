Tümgeneral Selami ve İsmail Heniyye telefonda görüştü

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün akşam Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.

Filistin'deki son durumun ele alındığı görüşmede Tümgeneral Selami, direniş gruplarının Siyonist düşmana karşı elde ettikleri başarıları takdir ederek, İran'ın Filistin halkına ve direniş güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu ve bu konudaki rolünden asla vazgeçmeyeceğini belirtti.

Telefon görüşmesinde İsmail Heniyye de, İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitli siyasi ve saha alanlarında Filistin haklarına ilişkin sergilediği güçlü tutumu ve Tahran'ın Filistinliler ve direniş gruplarının desteğini övdü ve Filistin direnişinin kahramanca bir destan yarattığını ve Siyonist zorbalığa karşı savaşı kazandığını bildirdi.

Hamas lideri, söz konusu telefon görüşmesinden bir kaç saat önce de, İran'ın masum Filistin halkına verdiği desteği övdü ve "İran İslam Cumhuriyeti Filistin halkını asla yalnız bırakmadı" dedi.