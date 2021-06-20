Çin'den İran yapımı filme iki ödül

Bu sene 24'üncüsü Çin’de düzenlenen Uluslararası Şanghay Film Festivali’nin ana bölümünde yarışan İranlı sinemacı Ebulfazl Celili’nin yönettiği “Ters Yol” adlı film festivalde en iyi yönetmen ve e iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Ergenlerin günlük yaşamını konu alan “Ters Yol” adlı film günümüz İran toplumundaki bazı gençlerin film yapımcılığı ve genç sinemacılar arasına katılma yönündeki zorluklarını anlatıyor.

“Ters Yol” daha önce Uluslararası Çocuk ve Ergen Film festivallerinin yanı sıra Hindistan’daki Jaipur ve Guwahati film festivallerine katılmıştı.

11 Haziran'dan itibaren düzenlenen Uluslararası Şanghay Film Festivali bugün sona erecek.