  1. Kültür
29 Haz 2021 13:30

Latin American Film Festivali'inden İran yapımı filme 4 ödül

Latin American Film Festivali'inden İran yapımı filme 4 ödül

Yönetmenliğini Milad Mensuri ve yapımcılığını Seyyid Rulullah Hüseyini Lorgani üstlenen “Kulbarf” adlı film Latin Amerika Film Festivali’nden ödül kazandı.

İran’lı sinemacı Milad Mensuri’nin yönetmenliğini yaptığı “Kulbarf” adlı film Latin Amerika Film Festivali’nde en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi tamamlayıcı erkek oyuncu olmak üzere 4 ödüle layık görüldü.

“Kulbarf” daha önce 6 kategoride Bulgaristan Film Festivali’nden ödüle aday göstermişti.

Milad Mensuri imzalı “Serbast” kısa filmi de bu festivalde en iyi film ve en iyi sanatsal tasarım ödülünü kazandı.

Söz konusu filmler ilaveten 18-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Ischia Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.

News Code 1895412
https://tr.mehrnews.com/news/1895412/

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