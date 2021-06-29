Latin American Film Festivali'inden İran yapımı filme 4 ödül

İran’lı sinemacı Milad Mensuri’nin yönetmenliğini yaptığı “Kulbarf” adlı film Latin Amerika Film Festivali’nde en iyi yönetmen, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi tamamlayıcı erkek oyuncu olmak üzere 4 ödüle layık görüldü.

“Kulbarf” daha önce 6 kategoride Bulgaristan Film Festivali’nden ödüle aday göstermişti.

Milad Mensuri imzalı “Serbast” kısa filmi de bu festivalde en iyi film ve en iyi sanatsal tasarım ödülünü kazandı.

Söz konusu filmler ilaveten 18-25 Temmuz tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Uluslararası Ischia Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacak.