İran yapımı kısa film İsviçre'de yarışacak

İranlı sinemacı Musin Necefi Mehri'nin yönetmeliğini yaptığı "Asma Tavan" adlı kısa film, 35.Uluslararası Friburg Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

"Asma tavan" adlı kısa film, bu festivale katılacak diğer 15 kısa filmle yarışacak.

İsviçre'deki en önemli beş festivalden biri olarak bilinen Uluslararası Friburg Film Festivali 16-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

Bu festival, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa'dan filmleri keşfetmek amacıyla kurulmuştur.