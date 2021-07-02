İran yapımı kısa film Durban Film Festivali'nde yarışacak

Hesam Hemidi’nin yönetmenliğini yaptığı “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film bu sene 42'ncisi Güney Afrika'da düzenlenecek olan Durban Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

“Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film kendisini ve ailesini geçindirmek için Tahran'a gelen bir kişinin hayatını ve onun farklı şeyler yapma deneyimlerini anlatıyor.

Yapımcılığını Hüseyin Tahrani üstlenen “Tahran’da günlük katliam” adlı kısa film geçenlerde Palm Springs Uluslararası Film Festivali'ne katılmıştı.

Dünyanın en ünlü film festivallerinden biri ve aynı zamanda Güney Afrika'nın en eski ve en büyük film festivali olan Durban Uluslararası Film Festivali her yıl Temmuz ayının sonlarında Durban kentinde düzenlenmektedir.