  1. Spor
20 Haz 2021 18:34

FIFA Başkanı, Türkiye-İsviçre maçı için Bakü'ye geliyor

FIFA Başkanı, Türkiye-İsviçre maçı için Bakü'ye geliyor

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-İsviçre maçını izleyecek.

Azerbaycan basınına göre, Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-İsviçre maçını izleyecek.

Türkiye takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son maçında bugün İsviçre ile karşılaşacak.

TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayımlanacak.

A Grubu'nda turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'ya Roma'da 3-0 yenilen Türkiye takımı, ikinci maçında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu.

News Code 1895222
https://tr.mehrnews.com/news/1895222/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 9 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler