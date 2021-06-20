FIFA Başkanı, Türkiye-İsviçre maçı için Bakü'ye geliyor

Azerbaycan basınına göre, Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-İsviçre maçını izleyecek.
Türkiye takımı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son maçında bugün İsviçre ile karşılaşacak.
TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayımlanacak.
A Grubu'nda turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'ya Roma'da 3-0 yenilen Türkiye takımı, ikinci maçında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu.
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