Türkiye ikinci maçında Galler karşısında

Türk medyasına göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1'er puana sahip. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Türkiye Takımı, A Grubu'ndaki son maçında ise 20 Haziran'da TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.