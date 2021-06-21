Ruhani: Azerbaycan ile ilişkilerimiz gelişecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yönetmiyle katıldığı Serbest Bölgeleri Kurumu'na ait milli projelerin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

İran'ın kendi maske ve aşısını üretmeye başladıktan sonra ABD'nin İran'a maske ve korona aşısı konusunda bankacılıkla ilgili yaptırımları kaldıracağına dikkatı çeken Cumhurbaşkanı Ruhani, "Birkaç gün önce ABD, İran'a sadece korona aşısı ve maske alımı için bankacılık işlemlerine izin vereceğini açıkça ilan etti. Bu konu kalkın ne zorluklar yaşadığını ama aynı zamanda düşmanın kara yüzünü yere sürttüğünü gösteriyor." dedi.

İran'a uygulanan yaptırımların yakın gelecekte ortadan kalkacağını anlatan Ruhani, Tahran-Bakü ilişkilerine de değinerek, "Eminim ki yakında yaptırımların kaldırılmasıyla Azerbaycan ile ilişkilerimiz daha da gelişecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile önemli kararlar aldık ve tüm bunlar yaptırımlar nedeniyle biraz yavaşladı, hepsi uygulanacak ve vatandaşlarımız ülkenin kuzeybatı sınır bölgelerinde çok olumlu gelişmelere şahit olacak." diye konuştu.