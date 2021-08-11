Irak direniş gruplarından ABD'nin yaptırım kararına tepki

Irak Kataib Hizbullah ve Asaib-i Ehli Hak Hareketi, Washington'un bu gruplara karşı son yaptırımlarını ABD'ye karşı direniş gruplarının güçlü varlığının bir işareti olarak nitelendirdi.

Kafnews’a göre, iki Iraklı direniş grubu Kataib Hizbullah ve Asaib-i Ehli Hak Hareketi'nin ABD’nin son yaptırımlarına tepki olarak yayınladığı bir açıklamada, “Bize yaptırım uygularsa uygulasın. Hesaplamalarında hala güç bir bir mesele olduğumuz için gurur duyuyoruz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizim iman ve inancımız bir anda bitecek bir şey değil; tam tersine zaman ve mekan hesaplamalarının dışındadır.”

Asaib-i Ehli Hak Hareketi Siyasi Büro üyesi Ahmed al- Musevi de Al Ahed kanalına verdiği demeçte, “Direniş çocuklarının ABD tarafından hedef alınmasına şaşırmıyoruz” dedi.

Ahmed al-Musevi, “Direniş, ABD’nin Irak’taki planlarını suya düşürmüştür ve şimdi Washington onları Irak'ın siyasi denkleminden çıkarmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Al-Musevi, ABD yaptırımlarının Asaib-i Ehli Hak Hareketi’ni etkilmeyeceğini ve Iraklı direniş gruplarını siyaset sahnesinden çıkaramayacağını söyledi.

Al-Musevi ilaveten Irak hükümetinin ABD’nin yaptırımlarına karşı net bir tavır almasını temenni etti.

ABD Dışişleri Bakanılığı, Irak Kataib Hizbullah ve Asaib-i Ehli Hak Hareketi, Lübnan Hizbullah Hareketi'ni yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı.