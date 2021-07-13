Petrol piyasalarında belirsizlik sürüyor

Petrol, piyasaların artan koronavirüs vakalarının yarattığı belirsizliğe odaklanmasıyla üç günün ardından ilk defa düşüş kaydettikten sonra çok az yükseldi.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında pazartesi yüzde 0,6 düşüş kaydettikten sonra yüzde 0,3 yükselerek varil başına 74 dolara ulaştı.

Aşılamadaki artış ve büyük ekonomilerdeki açılmalar petrol talebini artırmıştı fakat artan delta varyantı vakaları ve OPEC+’ın üretim artırımıyla ilgili anlaşamaması belirsiz bir görünüm yaratıyor. ABD’de günlük vaka sayıları delta varyantının aşılamanın az olduğu bölgelerde yayılmasıyla Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ağustos vadeli Batı Teksas Petrolü, yüzde 0,3 yükselişle varil başına 74,30 dolara yükseldi.

Eylül vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,2 yükselerek varil başına 75,34 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg