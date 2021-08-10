ABD'den Lübnan Hizbullah Hareketi ve Iraklı direniş gruplarına yaptırım

ABD Dışişleri Bakanılığı, Irak Kataib Hizbullah ve Asaib-i Ehli Hak Hareketi, Lübnan Hizbullah Hareketi'ni yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra ‘Vail İsa’ ve ‘Ayman al-Sabağ’ adlı iki Suriye şirketi ve üç Rus ticaret şirketinin de ABD yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Daha önce, ABD Kongresi direniş grupları üzerinde baskı yapma planları önermişti. Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio ve partisinin diğer 15 üyesi 28 Mayıs’ta Hamas'ı, Filistin İslami Cihad Hareketi’ni ve diğer direniş gruplarını destekleyen yabancı uyruklulara, kurumlara ve hükümetlere karşı yaptırım uygulanmasını önermişti.

ABD Temsilciler Meclisi’nin her iki kanadından bir grup üye, 27 Temmuz’da Avrupa Birliği’ne Hizbullah’ın tamamını “terör örgütü” olarak tanımaları çağrısında bulunan bir tasarı sunmuştu.