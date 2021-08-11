Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi Irak Dışişleri Bakanı ile Tahran'da görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyinile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede, Irak başbakanı Kazımi'nin kendisini "Irak'ın Komşu Ülkeleri" toplantısına davet ettiği için teşekkür etti.

Reisi, İran'ın, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik bölge ülkeleri arasındaki diyaloğu güvenlikle irtibatlandırarak, yabancıların bölge işlerine müdahalesini de gergin ve tehdit edici şeklinde değerlendirip ''Bölge ülkelerinin yabancıların müdahalesi olmaksızın işbirliği ve entegrasyonu, bölge milletlerinin güvenliğinin istikrarı, barışın tesisi ve refahın sağlanması için gerekli bir koşuldur." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de Irak Başbakanı'nın davetini Ayetullah Reisi'ye ileterek 'Irak'a Komşu Ülkeler Toplantısı'nın düzenlenmesini ülkenin siyasi süreci ve ekonomik ilerlemesine destek adına bir adım olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: "Bu toplantı, bölge ülkelerinin bölgede kalıcı bir güvenlik sağlamak için önemli ortak eylemin temellerini atma yolunda bir adımdır" ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı, İran ve Irak olmadan bölgede kalıcı güvenliğin sağlanamayacağını belirterek, "Bu toplantının yapılması, bölgede ortak bir anlayışa varılması için bölge ülkeleri arasında diyalog zemini oluşturacaktır.'' ifadelerinde bulundu.

Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bu sabah Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayınlanan "Al-Araby Al-Jadeed" Fuad Hüseyin'in Başbakan Kazımi'nin Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan Ortadoğu zirvesine katılım davetini yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye iletmek üzere Tahran'a bir ziyarette bulunacağını bildirmişti.

Şemhani Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Tahran'a gelen Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü.

İran'da 3 milyon 591 bin 313 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 508 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 95 bin 111'e vaka sayısı ise 4 milyon 238 bin 676'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 749'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 591 bin 313'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.