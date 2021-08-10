İran'da 3 milyon 591 bin 313 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 508 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 95 bin 111'e vaka sayısı ise 4 milyon 238 bin 676'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 749'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 591 bin 313'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.