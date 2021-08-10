Irak Dışişleri Bakanı Tahran'da

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer üzst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yayınlanan "Al-Araby Al-Jadeed" Fuad Hüseyin'in Başbakan Kazımi'nin Bağdat'ta düzenlenmesi planlanan Ortadoğu zirvesine katılım davetini yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye iletmek üzere Tahran'a bir ziyarette bulunacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise dün düzenlediği online basın toplantısında bu haberi doğrulamıştı.

Fuad Hüseyin'in Cumhurbaşkanı Reisi ile yapacağı görüşmede, Irak güvenliğiyle ilgili konular da dahil olmak üzere ikili ilişkilerin ayrıca ele alınması bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı, son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da Ortadoğu zirvesine davet etmişti.

Fuad Hüseyin daha önce bölgenin tüm sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının yakınlaşması ve diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi için Bağdat'ta Irak'a komşu ülkeleri bir araya getirecek bir diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.