Yunanistan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye tebrik

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye göreve başlaması vesilesiyle bir tebrik mesajı gönderdi.

Katerina Sakelaropulu kaleme aldığı mesajda, iki ülke arasındaki ilişkileri "dostane, tarihi ve karşılıklı saygıya dayalı" olarak nitelendirdi.

Mesajda, "Eminim ki, halkımızın yararı lehine ikili ilişkileri geliştirmekle birlikte bölgenin ötesinde bile istikrar, güvenlik ve refahın sağlanması için çalışmalarınızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.