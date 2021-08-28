Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi ilk gezisini Huzistan eyaletine gerçekleştirdi

İran'da 5 Ağustos'ta yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ilk gezisini Huzistan eyaletine gerçekleştirdi.

Bu gezide Cumhurbaşkanı Reisi'ye İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadatinejad, Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Mesud Mirkazımi eşlik etti.

Ahvaz kentindeki Şehit Kasım Süleymani Havalimanı'nda basına açıklamada bulunan Reisi, "Bu kısa gezide Huzistan'ın halkın acılarına neden olan en önemli meseleleri incelenerek takip edilecektir." dedi.

İran, Kabil'deki terör saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarına tepki gösterdi.

Savunmasız Afganistan halkının özellikle kadınlar, erkekler, gençler ve çocukların hedef alındığı her türlü terör saldırıları kınadılarını belirten Hatipzade, Kabil'de mümkün olan en kısa sürede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla birlikte sorumlu kurumlar ve kuruluşların insanların can ve mallarını koruma konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi dileğinde bulundu.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Bağdat zirvesine katılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Bağdat'ın ev sahipliğinde düzenlenecek “Bölgesel Komşuluk Zirvesi”ne katılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın 28 Ağostos'ta Bağdat'ta düzenlenecek olan “Bölgesel Komşuluk Zirvesi”ne katılacağını açıkladı.

Irak hükümeti, komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ele almak amacıyla yarın “Bölgesel Komşuluk Zirvesi” düzenleyecek.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 571 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 36 bin 279 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 287'e vaka sayısı ise 4 milyon 869 bin 414'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 817'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 84 bin 991'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.