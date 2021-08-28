İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 614 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 34 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 901'e vaka sayısı ise 4 milyon 8895 bin 448'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 845'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 117 bin 98'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.