İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 581 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 516 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 106 bin 482'ye vaka sayısı ise 4 milyon 926 bin 964'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 877'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 146 bin 742'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.