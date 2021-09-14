Reisi Perşembe günü Tacikistan’a gidecek

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın resmi daveti üzerine 16 Eylül Perşembe günü Duşenbe’ye gideceği belirtildi.

Açıklamada, “İran ve Tacikistan cumhurbaşkanları bu ziyaret kapsamında özel bir görüşme yapacak. Ardından iki ülke heyetlerinin katılımıyla yapılacak görüşmede farklı konular ele alınacak. Görüşmenin sonunda taraflar ikili ilişkiler konusunda ortak bir bildiri ve yeni işbirliği belgeleri imzalayacak” ifadeleri kullanıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere yakın gelecekte Tacikistan'a gideceğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez yüz yüze görüşmesi bekleniyor.