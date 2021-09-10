Cumhurbaşkanı Reisi'den Güney Horasan eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği üçüncü eyalet gezisi kapsamında bu sabah Güney Horasan eyaletindeki Tabas kentine geldi.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi Tabas Havalimanı'nda Güney Horasan Valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye üçüncü eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Ayetullah Reisi Tabas gezisi kapsamında Hazreti Hüseyin bin Musa El-Kazhim'in (a.s) türbesi ile bölgedeki Tabeh maden ocağını ziyaret edeck.

Cumhurbaşkanı Reisi ile beraberindeki heyet Tabas ziyareti sonrası Güney Horasan eyaletinin merkezi Bircend kentine gidecek.