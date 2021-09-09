  1. İran
9 Eyl 2021 12:20

Reisi, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Reisi, Tacikistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Tacikistan Bağımsızlık Günü” nedeniyle Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a bir tebrik mesajı yolladı.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacik mevkidaşı İmamali Rahman'a gönderdiği bir mesajda, Tacikistan Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

Reisi kaleme aldığı mesajda, "İran, her zaman iki ülke arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinden yanadır. Yakın gelecekte, karşılıklı menfaatlerin sağlanması, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğin geliştirilmesi için iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni ediyorum" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi kutlama mesajında Tacikistan hükümeti ve halkı için sağlık ve esenlikler diledi.

News Code 1897083
https://tr.mehrnews.com/news/1897083/

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