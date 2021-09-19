İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran'dan Lübnan'a akaryakıt sevkiyatı

Said Hatipzade, Lübnan Dışişleri Bakanı'nın İran'ın akaryakıt sevkiyatı hakkındaki açıklamalarına değinerek, "İran, her zaman dost ülkelerin hükümetleriyle işbirliği yapmaya ve onlara yardım etmeye kararlıdır. bu da Lübnanlı tüccarlar tarafından gelen normal bir satın alma talebiydi ve bu sevkiyat gönderildi" dedi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına atıfta bulunan Hatipzade, "Bu toplantıda yaşananlar dört ülkenin açıklamasına ciddi şekilde yansıdı. Yapılan görüşmelerde Afganistan konusu cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanı düzeyininde ciddi bir şekilde ele alındı" ifadesini kullandı.

Hatipzade, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında ayrıca Afganistan'da tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması dahil olmak üzere birkaç noktada ciddi bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) tam üye olması hakkında Hatipzade, “Bu örgütün iç mekanizmaları bizim için önemlidir. Bu mekanizmaları uygulayacağımızı ve geliştireceğimizi temenni ediyorum. İran'ın ŞİÖ’ye üyeliği ABD politikalarının başarısızlığının bir göstergesidir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan yarın New York'a gidecek

Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın BM Genel Kurulu Toplantısı'na katılmak üzere yarın New York'a gideceğini ve farklı kıtalardan gelen dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını söyledi.

Hatipzade, BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında İran heyeti ile Amerikan heyeti arasında bir görüşme planı olup olmayacağı sorusuna “hayır” yanıtını verdi.

İranlı sözcü ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın önümüzdeki haftalarda Afrika'yı ziyaret etmesinin planlandığını ifade etti.

Şehit General Süleymani davası

Hatipzade, Şehit General Kasım Süleymani davası ve dışişleri bakanlığının bu konuda attığı adımlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Dışişleri Bakanı göreve başladığı ilk günlerde Dışişleri Bakanlığı’nda bir toplantı düzenledi. Bunun ardından Yargı Erki, Savcılık, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü, İstihbarat Bakanlığı ve Devrim Muhafızları başta olmak üzere tüm ilgili kurumların katılımıyla başka bir toplantı düzenlendi. Bu davanın uluslararası hukuk açısından cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz, bu nedenle ülke içinde gerekli dilekçeler hazırlanmıştır. Toplantıda bu davadaki sanıklar haklarında iddianame hazırlanması gerektiği belirtildi.”

Hatipzade ayrıca, bu toplantıda uluslararası arenada eski ABD'li yetkililerin sorgulanıp adalete teslim edilmesi konusunun ele alındığını bildirdi.

Korona aşısı ithalatı

Hatipzade koronavirüs aşısının ithalatına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Önümüzdeki ay özel sektör ithalatına ek olarak ülkeye 60 milyon doz aşı ithal edilecek. Hindistan'da, Avrupa'da veya diğer ülkelerde üretilmiş olursa olsun, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan herhangi bir aşı ithal edilecek.”