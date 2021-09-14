  1. Siyaset
14 Eyl 2021 15:46

Reisi-Putin görüşmesi ertelendi

Reisi-Putin görüşmesi ertelendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi sırasında yapılacak görüşmenin ertelendiğini bildirdi.

Sputnik'e göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yapacağı görüşme, Rus liderin karantinaya alınması nedeniyle ertelendi." dedi.

Peskov, karantinaya giren Putin’in sağlığının yerinde olduğunu, kimsenin sağlığının tehlikeye atılmadığını da kaydetti.

Rus lideri Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girmişti.

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali daha önce yaptığı açıklamada, Reisi ile Putin'in Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi sırasında yüzyüze görüşebileceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere önümüzdeki Perşembe günü Tacikistan'a gidiyor.

News Code 1897207
https://tr.mehrnews.com/news/1897207/

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